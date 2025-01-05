暢所欲玄：成人改名常見的原因

名字影響人的一生前途和命運，通常在以下情況就需要藉改名來改運：

1.原名不合自己的意願：改名的原因可能與性別認同、文化身份、信仰或其他重要事情有關。一個人長大後，有了獨立的思考能力和價值取向，當感到原來的名字不符合自己的意願、或對自己名字長期不滿的情況下，就會產生改名念頭。

2.想通過改名改變運勢：改名是我們常常聽到調整運程的方法，有些人覺得自己發展不順，生意事業受阻、體弱多病、感情坎坷、或處於人生逆境，就想藉改名來轉運。對於改名人而言，這樣做可在一定程度上改變命運，起到運勢的補救作用，也可說是為人生設下新起點。

3.名字太多重名：家長為孩子取名時都希望起一個吉祥、美好、寓意深刻的名字，繼而導致一些有美好寓意的漢字或詞語，在名字中出現的頻率特別高，同名同姓過多，沒有獨特性。而重名也必定會對孩子的日常生活帶來不利影響。

4.名字中用字有不好的諧音：姓名就好比人的衣裳，在與人交往時，它是人的標籤、象徵，除了要好聽，更要避免出現不雅的諧音，因諧音往往變成綽號，輕則損尊嚴，重則有礙前程。父母命名時，如不慎重，很容易給兒女造成沉重的心理負擔。

玄學名師黃楚淇