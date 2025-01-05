藝人姜皓文為主演的賀歲片《哈哈哈新年喜戲》首次開金口獻唱同名賀年歌，他透露在馬來西亞返港前兩日才決定在當地錄製歌曲，3個小時之內完成曲、詞、錄音工作，而MV則在8小時內在7個地方拍攝，他形容過程非常瘋狂，幸得好友們仗義相助，令他大為感激。