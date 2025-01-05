獲驚喜慶生 Gao眼濕濕 Marf無意生B 寧願養狗

人氣女團COLLAR昨日為首張專輯《Unit 1201》舉行簽唱會，吸引大批粉絲到場支持。活動上，COLLAR與粉絲互動玩遊戲，慶祝即將成軍3周年，同場送上蛋糕為本月7日32歲生日的沈貞巧（Gao）慶祝，令她感動得眼紅紅流淚，要隊友Marf拿紙巾為她擦眼淚。Gao指生日將與家人吃飯，又稱從來未試過有這麼多人為自己慶生，加上隊友在身邊，所以很感動，又笑言生日時會買一張六合彩票試試運氣。

成軍3年有搞作

另外，Marf在玩遊戲環節時，與小朋友互動交流親密，她表示因小朋友在台下已開始叫她的名字，她自覺甚有小朋友緣，但從未考慮過要生育：「我要多啲狗就得。」談到成團3周年，COLLAR透露會準備活動慶祝，不過仍在構思當中，而農曆新年隊友會相約一起吃團年飯，稱這是成團以來第1次正式齊人吃團年飯，又預告新年過後會有很多工作接踵而來。