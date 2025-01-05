MV動員900粉絲 姜濤以歌訴心聲 失自信怕比較

男團MIRROR人氣王姜濤近日推出新歌，大談對獎項的看法，MV更出動900名粉絲參與，聲勢浩大。他又在社交網發文為「害怕被鬧論」解畫，自認實力不足，懼怕被比較。

姜濤近日在頒獎禮上連奪「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」兩個大獎，更追平了兩位歌神張學友及陳奕迅的紀錄，他領獎時卻爆出一句：「又要畀人鬧喇！」令不少網民擔心他情緒受困。

而前晚其新歌《白果》上架，此曲正正道出了他對獎項的心聲，他認為獎項只是一種鼓勵：「攞到獎固然好，但攞唔到獎都唔代表我做嘅每一首歌係白費。」新歌MV亦相當大陣仗，動員900位「姜糖」（粉絲暱稱）參與拍攝，其中部分「姜糖」更戴上面具出鏡，姜濤解釋：「MV裏面係一個好抽象嘅頒獎典禮，每個戴住面具嘅粉絲，代表各行各業嘅人，我哋去每個頒獎典禮嘅時候，會用面具遮住自己緊張嘅心情。希望大家都可以放低面具，去享受每一個頒獎典禮。」

自知實力不足 而前晚新歌推出之際，姜濤亦於社交網發文分享日前在頒獎禮上的感受：「今年參加頒獎典禮，確實是抱着吃白果的心態去的，因為去年出的歌很少，主要是想在音樂這條路上重新審視自己，以及好好籌備下一年的所有計劃。」他坦言賽果出乎意料，講到領獎時爆出害怕之說，他解釋道：「其中一部分原因確實是因為太在意外界的某些聲音，導致自己沒有像過去那麼自信。再者就是自知實力仍不足，還有很大進步空間，所以懼怕別人會以獲獎記錄將自己與前輩進行比較。」他感恩為自己投票的粉絲，並承諾不會高傲自負，也不會妄自菲薄，希望大家放心。