張衞健演出講心唔講金 鍾嘉欣聲沙頂硬上唱歌 黃智雯跳到抽筋

鍾嘉欣和張衞健昨日齊現身HOY TV新春節目，嘉欣感冒初愈落力綵緋，黃智雯跳踢躂舞跳到腳趾抽筋半句鐘也在所不計。

藝人張衞健、鍾嘉欣、黃智雯和周柏豪昨出席HOY TV新春節目《粵來粵好過大年》綵排，嘉欣由加拿大回港過聖誕及新年，透露先後到越南及泰國旅行12日，在泰國落機便發病，與細女一同病倒，昨日仍有點咳及聲沙，說話多會感喘氣，頗辛苦仍堅持綵緋，演唱兩首歌。黃智雯就表演踢躂舞，十幾年前畢業後便沒有再學，所以十分大挑戰，之前練習時大抽筋抽足30分鐘，腳趾變了青蛙腿一樣，手又撞瘀，笑言老公不懂按摩，靠狗仔舔紓緩。

2人於2012年曾合作無綫劇《缺宅男女》，劇中智雯鬧人戲獲觀眾賞識，她表示希望與嘉欣將來再合作拍劇，笑言：「到時佢鬧番我啦！」讚嘉欣依然是「嘉欣BB」。提到《萬千星輝頒獎典禮》舉行在即，視后之爭激烈，嘉欣覺得每位演員都好努力，每位都辛酸，好值得攞獎。智雯的好友胡定欣和姚子羚也是視后熱門，她就保持神秘感，不透露投給哪位。

周柏豪被細仔冧爆 張衞健多年沒有在港演出，對上一次的《大帥哥》已經是5、6年前，他表示要減產，今次是幫舊朋友，時間許可又近屋企，笑言：「不講錢，講支票，講笑，畀粉絲見吓我，知我一切安好。」他透露正籌備開演唱會，一直在港陪伴媽媽及享受me time，老婆張茜則在北京。而周柏豪表示以前出街大女會拉着他褲腳不准他離家，現在輪到3歲的細仔，直認好冧，因為兒子1歲之前，自己在內地工作，沒有抱過兒子，笑言兒子不喜歡他的同事，覺得會帶走爸爸，只想爸爸留在家。他又透露將會展開另一輪新巡唱，亦會拍劇。