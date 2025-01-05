娛樂

林凱恩遊船河解放水着

林凱恩穿上泳衣大騷纖腰及美腿。 林凱恩穿上泳衣大騷纖腰及美腿。
林凱恩穿上泳衣大騷纖腰及美腿。
藝人林凱恩憑演出無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》Bonnie一角成功入屋，樣靚身材正的她近年備受力捧，她日前於社交網派福利，大晒去了遊船河的靚相，她以花花比堅尼上陣，配藍色通窿長衫，大晒纖腰，而半截裙的高衩設計，更凸顯其白滑長腿，網民留言大讚：「辣爆了」、「新一年新開始……所以就要流吓鼻血先。」
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