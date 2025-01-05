英雄救美以為好型 蕭正楠油膩得滯 Chok到吳若希嘔

蕭正楠在新劇中的角色被封為「油膩大叔」，連飾演其太太的吳若希也稱「頂唔順」，曾被他「油膩」到要衝入廁所嘔，面都青埋；同劇的朱敏瀚否認遭無綫捧打鴛鴦，自爆同居女人並非緋聞女友陳曉華。

昨日蕭正楠（Edwin）、吳若希（Jinny）、朱敏瀚、關嘉敏等齊為熱播中的新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》出席宣傳活動，有份演出但約滿的何遠東則未有現身。Edwin在劇中被指角色「油膩」，Jinny直指他的油膩度突破其新認知，超標到令她忍不住嘔：「同佢拍嗰場英雄救美，我好辛苦忍到佢講完對白就衝入廁所，畀佢Chok到嘔，其實我係腸胃炎，好唔舒服。」Edwin則讚她專業：「我仲以為自己好型，佢面都青，病到聲沙都照拍。」

飾演Jinny導師及經理人的何遠東因離巢未有宣傳，問Jinny可有感可惜？她覺得如對方願意，可隨時參與宣傳，開心可跟何遠東結劇緣：「同佢第一次合作，佢感激喺最後一齣劇度同我哋有好回憶。」Edwin覺得天下無不散之筵席，相信定再有合作機會，又感謝他在全劇演員抱恙中仍能送上力量，相信他在無綫的日子也是愉快：「否則佢唔會喺無綫咁多年。」

Edwin透露忙準備迎接BB，要趁太太黃翠如離家時整BB房及為新僱用的外傭姐姐砌床，還要上育兒班。而Jinny分享媽媽心得謂：「最緊要媽媽同BB一齊，否則媽媽好易抑鬱，我記得囝囝黃疸要照兩日燈，我一個人喺病房嘅露台望住個海，個樣又殘又腫，老公都畀我嚇親，但我一見番BB就冇事。」Edwin則問BB在哪裏照燈，Jinny就派定心丸給他：「你唔需要面對呢啲，千祈唔使咁諗。」他聞言謂船到橋到自然直，自己不太擔心。

朱敏瀚否認同居 飾演Edwin經理人的朱敏瀚被傳因要保事業而遭無綫棒打鴛鴦，陳曉華已搬離兩人的愛巢，他表示傳聞不實：「一直同媽媽同住，結婚、同居及分居呢啲傳聞好似追劇咁，冇同居呢樣嘢。（公司係咪想低調感情？）冇任何人同我講過，但希望可以畀工作我哋同場。」