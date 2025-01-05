中娛星動：未播先鬥 爭做「2025劇王」 楊紫搵李現幫拖 狙擊肖戰

內地劇競爭向來激烈，近日有內地平台公布「業內2025年最期待的4部劇」，實行未播先鬥，由扛劇女神楊紫孖住男神「老公」李現夾擊流量男星肖戰，雙方作品均被視為年度必爆劇，力爭新一年劇王之位。

剛踏入2025年，內娛近日選出「業內2025年最期待的4部劇」，分別是「扛劇女神」楊紫與「國民老公」李現合作的《國色芳華》、斷層頂流小生肖戰的《藏海傳》、近年人氣急升的男神成毅的《赴山海》以及「新疆四美」之一迪麗熱巴的《梟起青壤》。

其中《國》劇已落實本月7日播出，現時預約人數已突破500萬，在「待播劇景氣指數」中排第1位，楊紫素有扛劇女神之稱，其近年主演的劇集《餘生，請多指教》、《長相思》第1季及第2季均收視口碑雙收，今次《國》劇是關於女性創業的傳奇故事，融合商戰、家國及愛情等劇情，屬大女主劇，有望成為楊紫另一部代表作，加上有男星李現加持，可謂如虎添翼，皆因二人早於2019年播出的劇集《親愛的，熱愛的》中合作而爆紅，CP組合深受網民歡迎，CP粉一直期待二人再合作，如今終於合體，相信開播必爆。

至於肖戰本身是流量指標，《藏》劇是他相隔1年再有劇集播出，故事以近年大熱的復仇爽劇為題材，劇中肖戰慘遭滅門，他隱姓埋名經過10年的苦學，憑各種手段在朝堂上嶄露頭角並揭露陰謀，配合強勁的幕後班底，未播已大受關注，被網民視為「2025最精彩的古裝權謀劇」，早前更已拿下內地影視平台的「年度期待作品」獎，而劇集首個預告更是由央視官方發布，明顯備受重視。

迪麗熱巴造型靚到似AI 另外，跟肖戰一樣去年零劇作播出的迪麗熱巴，今年則有3部待播劇，其中最受期待是《梟起青壤》，預告片中熱巴造型超美，被讚靚到似「AI」，每個鏡頭都令人驚艷，劇集改編自大受歡迎的同名小說，以懸疑、驚慄、奇幻為主打，題材吸睛，爆點滿滿。

至於憑《蓮花樓》躍升為新一代流量男神的成毅，在《赴山海》中分飾現代及古裝共3個角色，當中有多場高難度武打戲，之前他為拍其中一場吊威吔戲而受傷，雖然令粉絲大感心痛，但同時增加網民對其打戲的期待值，加上有新疆美女古力娜扎出任女主，還有型男張智霖驚喜演出，論顏值已經冇得輸。