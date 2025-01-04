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珍妮花匿浴室騷Body
美國拉丁天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）新年與親朋好友於美國科羅拉多州阿斯彭慶祝，雖然當地冰天雪地，但她亦於酒店浴室內除剩黑色比堅尼，戴上黑色牛仔帽與毛靴，大晒傲人身材。
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