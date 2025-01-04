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Mia晒水着照「辣」傷人
身高1米80的21歲加州大學女子籃球隊前成員Mia Mastrov，憑標緻外貌與一雙長腿，俘虜一班球迷歡心，她打波之餘亦為時裝品牌擔任模特兒。她於超過53萬名追隨者的社交網站，不時分享養眼比堅尼照，獲網友大讚，有人表示：「你火辣到曬傷咗我！」
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