Mia晒水着照「辣」傷人

身高1米80的21歲加州大學女子籃球隊前成員Mia Mastrov，憑標緻外貌與一雙長腿，俘虜一班球迷歡心，她打波之餘亦為時裝品牌擔任模特兒。她於超過53萬名追隨者的社交網站，不時分享養眼比堅尼照，獲網友大讚，有人表示：「你火辣到曬傷咗我！」