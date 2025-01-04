宋雨琦靠內地粉絲撼贏Rose NewJeans稱霸女歌手 唱碟銷量榜登頂

韓團NewJeans在合約糾紛下，去年仍賣碟逾300萬張稱霸K-Pop女團，至於BLACK PINK成員Rose憑洗腦曲《APT.》熱爆全球，唱碟推出一個月便錄得48.4萬張銷量，排Solo女歌手第2位。

出道兩年半的韓國人氣女團NewJeans，去年爆出合約糾紛，至今仍未圓滿解決，但組合去年在樂壇戰績依然彪炳。近日當地公布「2024 K-Pop女歌手銷量榜」，NewJeans以305萬張登頂，力壓以逾279萬張銷量屈居亞軍的(G)I-DLE。

內地女星宋雨琦所屬的女團(G)I-DLE，近年在海外人氣爆燈，去年推出《Fate》及《Klaxon》等Hit歌，登上最高銷量女歌手No.2。另一韓團aespa去年推出《Supernova》一曲熱爆音源榜，全年售碟逾265萬張，以輕微之差屈居第3位。台灣成員周子瑜所屬的組合TWICE，以220萬張銷量躋身四強；女神張元英領軍的組合IVE人氣回落，但仍以逾211萬張銷量霸佔第5位。而女團LE SSERAFIM、BABYMONSTER、NMIXX、ITZY與ILLIT依次進佔第6至10位；另一韓團tripleS位列第12位。

娜璉周子瑜單飛殺入榜 此外，宋雨琦去年4月推出首張迷你專輯《YUQ1》，在內地粉絲催谷下，錄得逾65萬張銷量進佔第11位，是排名最高的Solo女歌手；BLACK PINK成員Rose收錄了洗腦曲《APT.》的處女專輯《rosie》，於上月推出僅一個月，便已售出48.4萬張，打入第13位。而TWICE成員娜璉與周子瑜去年各自推出Solo碟，分別錄得45萬及40萬張銷量，位列第14及15位。至於男歌手方面，韓團Seventeen累計近900萬張銷量，拋離賣碟逾588萬張的Stray Kids稱霸K-Pop界。