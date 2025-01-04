娛樂

周家蔚洪天明雪地親子遊
藝人洪天明與周家蔚最近帶兒子去旅行，過一個冰雪假期，但他們今次去玩雪的地方並非日、韓等熱門地點，而是新興的長白山！周家蔚指當地除了是滑雪的好地方外，亦有不少適合一家大細的玩意，如釣冰魚、玩漂流等，更可近距離接觸動物。
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