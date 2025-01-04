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李施嬅激走方中信
藝人李施嬅偕方中信、鍾楚曦及李若彤等主演的劇集《燦爛的風和海》近日播出，施嬅趁空檔拉着拍檔大玩腦筋急轉彎，當中鍾楚曦3條問題全部答中，但原來一味靠撞，獲封「猜題聖體」。至於方中信玩了兩題已無語，無奈說：「爛到冇得再爛！」並當場離開！反而李若彤相當認真，還幫施嬅向其他內地藝人以標準普通話發問。
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