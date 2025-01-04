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區明妙透Bra派福利
藝人區明妙憑甜美樣子及標青身材贏得宅男喜愛，早前推出首本散文寫真，又為安全套賣廣告，網民都覺得她開始大個女。日前她上載短片派福利，身穿白色緊身露腰背心配短褲仔，透Bra跳唱英國女子組合Little Mix名曲《Black Mix》，青春爆棚，網民紛紛讚索：「果然可以走性感路線！」
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