蕭正楠賴慰玲秘藏20年薯片情

藝人蕭正楠（阿蕭）與吳若希、賴慰玲主演的無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》以搞笑為主，近日播出的一集中，阿蕭為氹劇中「小三」賴慰玲而在垃圾房送上甜品，最抵死是他從垃圾袋拿出軟雪糕時，竟「神還原」昔日經典「𠽌𠽌𠽌」廣告，勾起網民集體回憶，大讚他有氣度識自嘲，事後他自爆是其構思，希望觀眾睇得開心。

笑演出油膩 劇中阿蕭與賴慰玲的緣分橫跨18年，原來兩人現實中亦相識20年，賴慰玲上載他們拍攝「AI校園片」的造型照，以及20年前的合照，寫道：「我細細個就有幸同Edwin（蕭正楠英文名）哥哥一齊演出舞台劇，Edwin哥哥當年做嘅鐵郎博士令人印象深刻。仲記得當年演出期間係我會考放榜，好似有科唔合格，我有啲唔開心，Edwin哥哥就請我食咗包薯片，簡直係關心後輩嘅典範！」她坦言想不到相隔20年能再度合作，笑說：「見到Edwin哥哥將角色演得如此油膩有趣，實在令後輩大開眼界！」

賴慰玲受訪時大讚阿蕭勁搞笑：「有好多次望住佢做戲，我都笑到停唔到，叫佢擰歪面，但又覺得佢擰得好好笑，結果佢停咗喺度問到底點先可以幫到我唔笑！」另外，她在社交網晒巨肚，難得依然手臂纖幼兼面尖尖，得天獨厚。