MIRROR烹飪之旅完結 Anson Lo廚藝大躍進 姜濤 「分豬肉」

Anson Lo（左）除下「地獄廚神」的標籤，自然笑騎騎。

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）在團隊綜藝節目中成功提升廚藝，獲頒「初心進步獎」，卻遭受隊員呂爵安（Edan）質疑。而姜濤則負責頒發安慰獎，上演「姜太公分豬肉」。

男團MIRROR主持的節目《MIRROR Chef》今晚播出最後一集，節目根據他們的表現設立4個特別獎項。姜濤率先提議要將「最佳勤工獎」頒給隊長楊樂文（Lokman），覺得拍攝期間他立下最多功勞，Lokman笑言要多謝他的提名，否則會空手而歸。

至於「初心進步獎」由Anson Lo獲得，雖然他的廚藝還有很大進步空間，但相比節目初期，其烹飪水準已明顯提升。不過，Edan對此表示懷疑，Lokman則幫口：「我哋進步唔係講幾多，係講心態！」而邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）分別奪得「最熱誠參與拍攝獎」和「最佳急才獎」，至於其他成員有「豬肉獎」作安慰，並由姜濤進行「姜太公分豬肉」頒發儀式。

最愛媽媽的味道 經過今次的拍攝後，MIRROR各人對烹飪有了更深體會，Stanley直指煮食是一件很繁複的事，現時更會欣賞廚藝不俗的人。Anson Lo則表示很佩服媽媽，因為由細到大媽媽都毫無怨言地密密煮，還樂在其中。至於江𤒹生（Anson Kong）就指如果有時間，一定會為家人下廚。被問及吃過最溫馨的食物是甚麼？12子異口同聲表示是媽媽的菜式，果然媽媽的味道就是最好！