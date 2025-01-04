娛樂

敖犬出賣隊友肉體 谷點擊

台灣男團棒棒堂成員敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子合體拍攝實境節目《來吧！哪裡怕》，要在泰國曼谷完成拍攝MV的任務，並挑戰MV上傳後24小時內衝破百萬點擊量。負責擔任導演的敖犬，管理隊友時大呼頭痛，幸好拍攝時以超高效率完成；自稱是「泰國煜」的小煜則率先體驗露天洗澡，出浴鏡頭全程被拍！
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