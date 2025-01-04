中娛星動：趙露思傳遭前男友傷害 楊洋成嫌疑人

內地「甜寵女神」趙露思入院風波持續發酵，她控訴曾遭前公司高層暴力對待，以致患抑鬱。昨日有爆料指目前單身的她患抑鬱的另一原因，是曾遭前男友傷害，令3位前緋聞男友楊洋、劉宇寧和李宏毅躺着中槍！

內地女星趙露思因長期壓力過大而病倒，早前被拍得深夜坐輪椅急送院，爆出患有重度抑鬱及失語症，幸好經治療後情況有好轉。出院後瘦到變紙片人的她，重新開通社交網作出大控訴，直指5年多前就因遭老闆暴力毒打而有抑鬱傾向，對方更拿巨款後才肯讓她離開，引起嘩然。

昨日又有內地網紅爆料，稱目前單身的趙露思之所以患抑鬱，是曾經被前男友傷得很深所致，雖然沒有公開其前男友的身份，但網友翻查趙露思過往的緋聞，自行作出猜測，認為楊洋、劉宇寧和李宏毅這3位男星可能就是傳聞中的「前男友」。

于正致電「講數」 另外，趙露思長期遭受職場欺凌，知名製作人兼編劇于正捲入這場風波，有粉絲斷言他早年曾聯合趙露思前經理人一起罵她，于正發文點名趙露思說明一切，之後再透露雙方聊了一個小時把事情全部講清楚，澄清彼此關係「挺好」，又表示：「我給她的鼓勵她也看到了，要我幫忙的我也幫了，別亂咬，給她遭黑。」