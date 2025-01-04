獨家消息：獲力捧再拍劇攻內地 丁子朗拜霍建華為師

無綫小生丁子朗（丁丁）獲力捧上位，銳意發展內地市場，近日在新開拍的內地劇中，孖住台灣型男霍建華演師徒。丁丁大讚對方為人親切，又自爆家中有兩位霍建華鐵粉，會虛心跟他學習。

入行8年的丁丁一直獲得不少機會，除了在無綫劇孭重飛外，更有機會染指內地劇壇。繼年前獲安排接拍陸劇《暗戀者的救贖》後，近日他再下一城，參演彭發執導的懸疑緝毒劇《搏憶》，劇中將夥拍兩大男神霍建華及黃宗澤（Bosco）鬥戲，演霍建華徒弟。據悉今次其戲份頗重，在日前的開鏡禮中，見丁丁獲「重點推介」，難怪他自言非常緊張！

談到與霍建華有大量對手戲，丁丁笑說：「其實我媽咪同家姐都係佢粉絲，我有將呢個消息話畀佢知，覺得佢份人超Nice。（要趕戲農曆新年冇假放？）係呀！記得上年我都係喺內地偏遠地方，為《亞洲超星團》站台，今年要留守西雙版納，一樣咁人傑地靈。不過冇所謂啦，有時間咪健身囉，新年有工作好兆頭呀！」至於Bosco雖然未有現身開鏡禮，但已飛抵拍攝場地，開始與台前幕後磨合，望培養默契。

與冼靖峰講有味笑話 另外，丁丁日前與冼靖峰（Archie）接受繽FUN星網節目《真係咁Friend？》訪問，席間玩遊戲又大講有味笑話，例如「3個可以舔的東西」及「3個可以插的東西」，互設陷阱題目搞到全場笑不停。問到「與哪位女藝人合作最啱Feel」時，丁丁爽快地提到戴祖儀，全因分屬好友，即使拍攝時不小心有多手的情況，彼此信任度極高，所以不會害怕。而Archie預告不久的將來會與LOONG 9成員合體，但現階段不能透露太多，着粉絲靜候佳音。