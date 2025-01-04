娛樂

郭晉安約波友切磋 網民嗌組隊

視帝郭晉安跟胞姊共同創立的公司近日上市，他早前放口風表示會減少幕前工作，專心做生意。除此之外，他閒時亦會找來三五知己打網球享受人生，近日他就相約一班好友切磋球技，包括鄭子誠、黃子恆及無綫監製陳維冠，而洪永城也是他的波友之一，網民見狀紛紛建議他們可以組成明星網球隊，不讓明星足球隊專美！
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