張敬軒揭借獎始末 絕無偏袒Ian

歌手張敬軒（軒仔）日前被爆曾將自己奪得的男歌手金獎放在MIRROR成員陳卓賢（Ian）家中，網民質疑他偏幫Ian，造就對方獲多個大獎。對此，軒仔忍不住發聲，表示絕不會做出對行業有害的事，並指Ian已漏夜還獎。

張敬軒向來為樂壇付出不少，更熱心提攜後輩，從不計較，日前他出席《叱咤頒獎禮》，不少獲獎的後輩感激他的恩惠，軒仔因此被網民冠以「樂壇社工」的美譽。不過，當晚馮允謙與多個獎項失之交臂，連「至尊唱片大獎」都輸給Ian，同時Ian又在台上爆出軒仔曾將男歌手金獎放在自己家中，網民紛紛戥馮允謙不值，有人留言向軒仔喊話：「見到馮允謙畀大機構恰，你作為樂壇前輩都冇反應，只要係你鍾意嘅人攞獎就得？」亦有網民質疑奪下多個獎項的Ian是否實至名歸，更指軒仔幫手操縱賽果。

對此，向來大度的軒仔忍不住發長文：「大家都知我份人，我覺得自己都好講得笑嘅，講乜都得，不過喺呢個網絡流行各種風向嘅時代，我都想為自己保留番一啲話語權……我絕對唔會做對行業、對人同人之間信任唔好嘅事，因為我大佬（上帝）無時無刻都喺個天度𥄫實我，我做得唔好嘅話，佢會罰我㗎。」

漏夜還獎 點出不足 軒仔亦揭開將獎座借給Ian的始末，表示兩年前曾找來姜濤、Ian及Jer等擔任演唱會嘉賓，當時的Ian不苟言笑，有種處於焦慮及憂鬱的感覺，軒仔從他身上看到以前的自己，因此就將當年奪下的獎座借給Ian，軒仔寫道：「我同佢講，好嘢嚟㗎，你擺佢喺你寫歌嗰張枱嘅枱頭，望吓望吓就有㗎啦，於是條友擺咗喺枱頭，影咗張相畀我，就係咁。」軒仔指Ian於頒獎禮結束當晚已將獎座還給他，又直言在台上唱Live「炒車」相當不好，軒仔表示：「我有同佢講：無論因為乜嘢原因，自己當晚嘅表現唔好嘅話，就好好記住呢一種唔開心嘅情緒，唔好放過自己，將呢種情緒變成你去訓練、去進修嘅動力……我亦都有喺現場同柏宇講，阿姜嘅唱功進步咗好多！」