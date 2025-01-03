娛樂

DJ Soda火辣襲港 電車倒奶

韓國「夜店女神」DJ Soda去年底穿梭海外狂接Job，先後到澳門、泰國及菲律賓等地參加活動，瘋狂吸金，期間特地抽空來港影寫真，並以極具地道特色的電車為背景，身穿性感裝束倒奶影靚相，大騷噴血身材，獲大批海外網民狂按心心點讚！
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