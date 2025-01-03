BLACK PINK傳再開世巡 Lisa回鄉「髀」舞 男友霸頭位陪過年

韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa日前在家鄉擘髀演出跨年騷，以火辣戰衣勁舞掀高潮，緋聞男友現身捧場，一同倒數迎接新一年。情場得意，但Lisa在「世界第一美」票選中再次飲恨，屈居季軍！

Lisa除夕夜在家鄉泰國曼谷為跨年騷擔任壓軸嘉賓，以火紅戰衣爆乳登場，扭籮擘髀演繹Solo歌曲，全場High爆。其富貴緋聞男友Frederic Arnault亦做「跟得男友」，被拍得現身台下，陪女友一同倒數迎接新一年，更坐正觀眾席首排，盡顯地位，而他睇騷時相當投入，當Lisa上場時更是目不轉睛。兩人的緋聞傳足一年半，期間多次約會被捕獲，雖然一直未有認愛，但在外界眼中早已是公認的一對，加上Lisa多次被拍得參加男方家庭聚會，足證已成功「入屋」，隨時嫁入豪門！

昨日有消息指BLACK PINK將於5月發行全新專輯強勢復歸，並會展開世界巡迴演唱會，再次開啟吸金之旅。而Lisa參加倒數活動翌日，與好友在當地的商場逛街被捕獲。

周子瑜冧莊全球最靚 另外，海外網站「KingChoice」每年底均會展開由全球網民票選的「全球最美女星」，大前日公布結果，韓團TWICE公認美女的台灣成員周子瑜冧莊「世界第一美」，以14.4萬票登頂，連續第2年力壓以12.3萬票屈居亞軍的內地女星迪麗熱巴。Lisa以3.9萬票蟬聯季軍，擊敗以1.2萬票排第4的隊友Jisoo。美國樂壇天后Miley Cyrus、英國女星愛瑪沃森（Emma Watson）、美國超模Bella Hadid及匈牙利女模Barbara Palvin，依次排第5至8位；已為人母的孫藝珍上屆10大不入，今次成功躋身第9位；子瑜的日本隊友Sana掹車邊排第10位。