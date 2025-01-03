暢所欲玄：十二生肖運程：狗

生肖屬狗的朋友於蛇年是一個幸運的年份，有三粒大吉星，只有三粒小凶星而已。由於屬狗在蛇年，不是三合太歲，更不是六合太歲，有如此幸運，非常難得。

死符凶星，代表一個人在不知不覺、沒有特徵的情況下，出現不明來歷之病，也許是基因在蛇年特別活躍所造成。幸好有唐符吉星同臨，理應出現無形之病的時間，因有唐符同臨，所以同時消散。

扳鞍凶星，意指馬鞍破損，好易引起墮馬，現代是指車的座位破損，不似以往，不必理會，只是引起破財來修護座位皮革。小耗凶星，就是錢財破耗，蛇年消費偏多，以舊換新，也算是好事一件。

月德吉星，是女性貴人，月德貴人與天德貴人一樣，就是得到幫助，而不需還人情的貴人。天德為男貴人，月德為女貴人。月德不僅指女性貴人，而且有逢凶化吉的無形力量幫助。

紅鸞吉星，有助人際關係，更有利姻緣桃花，脫單求婚之好年歲。參與這樣的開心事，令人心情開懷。單身的屬狗朋友，在朋友的婚禮上，容易出現相愛的氣場，這就是紅鸞動，容易有脫單帶來的幸運。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅