獨家專訪：「我哋好似一對CP！」 陳懿德郭珮文凹凸配互撐
藝人陳懿德（德德）和郭珮文（Juliana）成為無綫綜藝孖寶，由《福祿壽訓練學院》開始到旅遊節目《自駕德島》，一個身材有料，另一個身材超班，成為標記。德德受訪時表示喜歡這個一凹一凸的組合，非常合拍，她表示：「我好鍾意Juliana嘅性格，好真、好直接，佢勇於做自己、好可愛又好傻！其實佢係適應緊呢個圈，拍《福祿壽》時佢成日好似冇反應，其實佢係好驚，我知道佢對講嘢有焦慮，所以好想幫佢，另一邊廂佢都會鼓勵我，我哋就好似一對互相守護嘅CP。」她訪問過不少前輩藝人，看到前輩的努力，愈覺得自己不夠勤力，認為沒人有義務對自己好，所以會珍惜每次機會。
獲媽咪大讚優秀
德德指家人對她入行是百分百支持，提到有次座駕突然爆胎，她因趕着開工沒時間替換，沒想到父母、阿姨和姨丈二話不說就放下手頭上的工作趕到電視城替她換車胎，德德說：「佢哋4個夾手夾腳換好，將架車放回原位，好似平行時空咁，到我放工見到好感動！我應承過自己，將來搵到錢要養晒佢哋！」她又分享有次完成節目後收到媽媽的短訊，令她感動爆喊：「媽咪話好開心我憑努力達到目標，最感動係：『你仍然是你，冇驕傲，會感激身邊人，個天點解畀我一個咁優秀嘅女。』」她指以前經常會向父母開玩笑撒嬌：「點解你生咗個咁叻嘅女？」現時這番話竟然出自媽媽的口，令她不敢置信。
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