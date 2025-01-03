獨家專訪：「我哋好似一對CP！」 陳懿德郭珮文凹凸配互撐

藝人陳懿德（德德）和郭珮文（Juliana）成為無綫綜藝孖寶，由《福祿壽訓練學院》開始到旅遊節目《自駕德島》，一個身材有料，另一個身材超班，成為標記。德德受訪時表示喜歡這個一凹一凸的組合，非常合拍，她表示：「我好鍾意Juliana嘅性格，好真、好直接，佢勇於做自己、好可愛又好傻！其實佢係適應緊呢個圈，拍《福祿壽》時佢成日好似冇反應，其實佢係好驚，我知道佢對講嘢有焦慮，所以好想幫佢，另一邊廂佢都會鼓勵我，我哋就好似一對互相守護嘅CP。」她訪問過不少前輩藝人，看到前輩的努力，愈覺得自己不夠勤力，認為沒人有義務對自己好，所以會珍惜每次機會。