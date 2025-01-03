娛樂

谷愛凌被插呃流量 心如刀割

滑雪女神谷愛凌之前在巴黎奧運會頻頻現身，被指是蹭熱度，近日她接受內地體育節目訪問時談起有關爭議，坦言：「聽見這些聲音都會像心裏插了一把刀子一樣，當然會很痛苦，因為網上大多數都是造謠。」她自言希望能把中國文化帶到世界分享，並強調無論任何狀態下，自己都會一直代表中國。
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