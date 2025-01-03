獨家訪問：陳曉華戰鬥格向前衝 高海寧盼旺上加旺 靜候代表作

無綫台慶頒獎禮將於本月19日舉行，之前在不同盛典及頒獎禮共奪得3項「女配角」獎的高海寧（高Ling），今次將與陳曉華爭「女配」。連續忙了一年多的高Ling對去年的成績表示感恩，寄望今年繼續保持事業運，做出代表作，並坦言現時最想放假陪家人及朋友。

藝人高海寧近年事業運不俗，忙到冇停手，劇接劇之餘，更獲得不少獎項肯定。她現時在內地拍攝無綫新劇《夫妻的博弈》，連節日也要開工，回顧2024年，她接受本報獨家訪問時開心說：「好豐盛、收穫好多嘅一年，拍咗好多劇集，亦得到獎項上嘅鼓勵，我攞到3個唔同嘅『女配角』獎，好開心，希望嚟緊拍嘅嘢都可以獲得觀眾嘅支持，角色引起大家共鳴，憑住其他作品有代表作。」

最想放假陪親友 高Ling快將為新劇《新聞女王2》開工，與馬國明主演的賀歲電影亦快將上映，她打從心底笑出來說：「我希望2025年事業運一樣咁好，可以繼續接受唔同工作及挑戰，好多工作安排緊，相當感恩，自己會努力做好每一件事。」問她來年有甚麼想做？她笑說：「我連續忙咗年幾冇停，嚟緊真係希望可以有時間同家人去旅行，亦好想返南京探婆婆，不過都唔會放得好耐，因為都排咗好多工作。我亦想見吓朋友，上年我所有節日都冇慶祝，倒數嗰晚就瞓覺，所以好想同佢哋見面傾吓偈，如果唔係我怕會冇晒啲朋友！」

至於將在台慶頒獎禮與高Ling爭「最佳女配角」的陳曉華，踏入新一年鬥志滿滿，在社交網以頒獎禮宣傳照片分享新一年願望：「今年會比上年更元氣滿滿、更戰鬥力十足、跑得更快，也許狼狽、也許會累，但會努力往前衝。」