中娛星動：直認門票不再「秒殺」 羅志祥冒腳傷雪恥 力撐未過氣

台灣舞王羅志祥（小豬）與天后張惠妹除夕夜分別舉行演唱會，小豬無懼舊患，重現招牌彈跳動作雪前恥；阿妹則在台北大巨蛋邊喊邊向4萬人深情剖白，場面感人。

小豬日前在高雄巨蛋與逾萬粉絲迎接2025年，期間狂跳《Trap Game》、《No Joke》、《精舞門》與《舞狀元》等多首舞曲，兼重現招牌彈跳動作。他坦言早年曾受腳傷，但今次無懼舊患，即使經理人反對也要跳：「彈跳算是我演唱會的招牌，加上我想雪恥，2022年演唱會一樣在高雄巨蛋彈跳，結果因升降台問題導致失誤，連撞兩次右腳脛骨，這次我請導演找更安全的方法，之前是人工，這次改成電動，一定要雪恥。」

明年是他出道30周年，他感性說：「我60歲還是要唱，羅志祥沒有過氣，我一直很努力！」更哽咽自爆這幾天蠻痛苦，直認已非「秒殺」歌手：「但我後勁很強，我不會鎖票，不講別人，不會說開賣就秒殺，我就是慢慢賣。」

張惠妹哭謝歌迷 至於阿妹則在台北倒數，高呼：「我們把2024不開心、不好的，用4萬人的力量把它逼走，把它拿走！」場內發放20秒煙花，將氣氛推至高峰！Encore時，她邊喊邊剖白：「從開始唱歌到現在，熱情都沒有變，對音樂、對站上舞台多麼的熱切。」又感激歌迷給予力量：「就像現在，我丟了甚麼，你們給我反饋，是我的力氣，是我的力量來源，謝謝你們！」接着帶領全場合唱《我最親愛的》。台灣藝人陳喬恩偕老公Alan前來朝聖，在社交網讚阿妹是「永遠的神」。

張惠妹 陳喬恩孖老公欣賞演唱會，大讚張惠妹是「永遠的神」。