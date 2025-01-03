龔嘉欣有了解對象 心急做媽咪

預告頒獎禮性感出擊

嘉欣特別提到李家鼎及一班名廚都很着緊其婚姻大事，直認自己也有點心急，因為她一向喜歡小朋友，現時已35歲，要生育的話屬於高齡產婦，令她在感情與事業陷入兩難局面，大感矛盾：「想喺事業上再衝刺，但身邊朋友又成日話我咁樣冇可能喺感情上再進一步，而且自己成日因為工作時間問題唔赴約，所以2025年都想有轉變，主動應約，當識個朋友。」她透露現時身邊有位正在了解的對象，問她喜歡小朋友，會否考慮雪卵？她直言想順其自然，事業依然是第一位。提到有份角逐今屆《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女主角」，她透露正在準備戰衣，預告屆時會「前V後V」，靚靚見人。