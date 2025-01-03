龔嘉欣有了解對象 心急做媽咪
藝人龔嘉欣首任飲食節目主持，被節目中一班前輩催婚，入得廚房出得廳堂的她揚言今年會積極結識新朋友，更自爆身邊已有了解中的對象！
無綫藝人龔嘉欣、李家鼎及一眾嘉賓名廚，包括黃永幟、邵德龍和許美德等，昨日現身將軍澳電視城出席全新煮食節目《在家宴客50道菜》記者會，首次擔任飲食節目主持的嘉欣更即場露兩手，表演斬雞。
預告頒獎禮性感出擊
嘉欣特別提到李家鼎及一班名廚都很着緊其婚姻大事，直認自己也有點心急，因為她一向喜歡小朋友，現時已35歲，要生育的話屬於高齡產婦，令她在感情與事業陷入兩難局面，大感矛盾：「想喺事業上再衝刺，但身邊朋友又成日話我咁樣冇可能喺感情上再進一步，而且自己成日因為工作時間問題唔赴約，所以2025年都想有轉變，主動應約，當識個朋友。」她透露現時身邊有位正在了解的對象，問她喜歡小朋友，會否考慮雪卵？她直言想順其自然，事業依然是第一位。提到有份角逐今屆《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女主角」，她透露正在準備戰衣，預告屆時會「前V後V」，靚靚見人。
至於李家鼎笑嘉欣好食得，所以幫她起了花名「人體消化機」，又稱只要嘉欣想學，樂意傳授他的全部廚藝。問到可有為嘉欣介紹對象？他表示身邊暫時沒有合適人選。
人人做記者
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