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古巨基示愛 獻唱張智霖金曲
古巨基在張智霖（圓圖）面前唱出其經典歌。
歌手古巨基在內地音樂節目《聲生不息．大灣區季》中，要在張智霖面前獻唱對方的經典劇集歌《祝君好》，事前非常有心地學了手語做出「我愛你」的動作，現場反應相當熱烈。但基仔指原來選歌時不知道會與張智霖同場，他裝作膽小搞笑說：「當初不知道本尊在現場，如果我知道會邀請他一起唱的。」
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