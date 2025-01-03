離婚3年再合作 佟麗婭元旦吸過億票房 帶挈前夫洗頹風

內地名導陳思誠監製新片《誤殺3》於2025年「報佳音」，元旦單日票房破億萬港元，撼低易烊千璽的話題作《小小的我》！該片是陳思誠與前妻佟麗婭離婚3年後再度合作，不少網民都讚佟麗婭腳頭好，助陳思誠一洗前作票房麻麻的頹氣！

2025年內地元旦日票房出爐，當日總票房收逾3億元人民幣（約3.2億港元），其中以陳思誠監製、佟麗婭、肖央以及劉雅瑟主演的電影《誤殺3》名列前茅，第2、3位則是易烊千璽主演的《小小的我》及金晨主演的《"騙騙"喜歡你》。

陳思誠上部作品、由劉昊然主演的《解密》票房麻麻，今次《誤殺3》找來前妻佟麗婭主演，離婚3年再合作拍戲即迎來票房大收的好消息，不少網民都指佟麗婭果然是陳思誠的「吉祥物」，有她坐鎮零舍不同，尤其她在片中出盡渾身解數，喊戲獲得不少讚賞。同片另一女主角、金像影后劉雅瑟亦不失禮，日前電影公司公開她獨自配音的片段，見她為揪心的戲份配音時淚流滿面，大晒教科書級演技。

易烊千璽摸胸惹負評 另一邊廂，易烊千璽在《小》片飾演腦癱人士，肢體動作演得入木三分，備受網民讚賞，該片元旦日票房雖然未有破億，但都算有口碑。不過，該片近日惹來負評，易烊千璽與周雨彤的摸胸戲被批多餘，令部分帶同小朋友入場睇戲的父母大感尷尬。

另外，中國國家電影局發布2024年票房數據，電影總票房達425億元人民幣（約453億港元），比起2023年的549億元人民幣（約585億港元）大跌22.6%，當中平安夜單日票房3,847萬元人民幣（約4,100萬港元），為10多年來的最低點。香港方面，2024年中西票房全年總收入為13億4千多萬港元，撇除疫情期間，是近13年的新低，令人唏噓。不過，《破．地獄》、《九龍城寨之圍城》去年均有好成績，票房過億，進佔去年香港電影總票房冠、亞軍位置。