5:30 我的志願101

8:30 穹蒼下的世界（Ⅲ）

11:50 穹蒼下的世界（Ⅲ）

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

