Kylie Jenner谷胸做生招牌

美國真人騷家族Kardashian成員Kylie Jenner，日前於社交網站分享為自家品牌化妝品拍攝的宣傳照，只見她身穿一件吊帶低胸連身裙，強調豐滿的上圍與纖腰，火辣程度爆燈。不過，有網民指她的樣子與造型抄足同母異父的家姐Kim Kardashian！