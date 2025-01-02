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Kylie Jenner谷胸做生招牌
美國真人騷家族Kardashian成員Kylie Jenner，日前於社交網站分享為自家品牌化妝品拍攝的宣傳照，只見她身穿一件吊帶低胸連身裙，強調豐滿的上圍與纖腰，火辣程度爆燈。不過，有網民指她的樣子與造型抄足同母異父的家姐Kim Kardashian！
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