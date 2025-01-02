音響故障凸顯實力 B'z《紅白》現真身 連唱3曲掀高潮

日本NHK電視台年度大騷《第75屆紅白歌唱大賽》前晚舉行，出道36年的殿堂級搖滾班霸B'z驚喜連唱3曲，掀起全晚高潮，最終男神福山雅治率領白組相隔兩年勝出。

第3度擔任大會司儀的女星橋本環奈，全晚換上多套靚衫登場。她與諧星有吉弘行及首次擔任司儀的女星伊藤沙莉身兼多職，聯同眾歌手大合唱為盛會揭幕，之後3人於特別環節挑戰跳唱經典兒歌《串燒三兄弟》。

今年大會以「好歌獻給你」為主題，為樂迷獻上一場2000年代的Jpop音樂盛宴。出道30年的樂隊GLAY闊別25年再登場，演唱名曲《誘惑》。2019年停工結婚生仔的女歌手西野加奈，亦相隔6年重返《紅白》，而殿堂級搖滾班霸B'z的演出則掀起全晚高潮。

出道36年的B'z首度出戰《紅白》，演唱橋本主演的晨早劇《御飯糰》主題曲《illumination》，演出前《御》劇演員仲里依紗、麻生久美子等現身打氣。B'z以預錄形式獻唱，原定只唱一曲的兩人在預錄片段播畢後驚喜現真身，即場演唱名曲《LOVE PHANTOM》及《ultra soul》，3位主持與場內所有觀眾大吃一驚。雖然主音稻葉浩志的咪高峰一度失靈冇聲，但他處變不驚繼續唱，令全場陷入瘋狂。表演結束後，NHK女主播為故障致歉，但網民反而感謝音響失靈，凸顯稻葉超班唱功。

福山雅治率白組勝出 上月來港開騷的創作才子藤井風，於美國紐約街頭連線直播演唱。另一鬼才歌手米津玄師，則在晨早劇《如虎添翼》拍攝地名古屋市政資料館演唱劇集主題曲《再見子，有緣再相會！》，並獲女主角伊藤沙莉伴舞。去年挑戰「最多人連續接劍玉」失敗的演歌歌手三山宏，今年再接再厲，達成128人的世界紀錄。烈女歌姬椎名林檎以和服襯紅花雞冠頭搶鏡。首次演出的男星菅田將暉歌手二弟菅生健人，騷後宣布將停工休養。而男神福山雅治與巨肺天后MISIA壓軸登場，最終由福山領軍的白組勝出。