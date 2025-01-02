暢所欲玄：行善

「但行好事，莫問前程」這句話是要提醒我們在做善事時，不必過於計較未來的回報和結果，其深意在於鼓勵人們懷着一顆善心，無私地奉獻自己，無論結果如何，重要的是過程中的純真和堅持。

在現今社會，很多人往往因為功利心而忽略了行善的初衷。當我們做善事時，可能會想：這樣做會不會被人記住？我會得到甚麼回報？這些想法不僅讓我們的善行變得功利化，也使得我們的心靈受到束縛。真正的行善應該是出於對他人的關懷與愛，而不是期望得到甚麼。

行善的過程中，我們會遇到各種挑戰和困難，有時甚至會遭遇誤解和冷漠，但這些情況都不應該成為我們退縮的理由。每一次的善行，無論大小，都能在無形中改變他人的生活，甚至改變自己。這種內心的滿足感和成就感，遠比外在的回報來得珍貴。

總言之，「但行好事，莫問前程」告訴我們，真正的善行應該是出於對生命和他人的尊重。讓我們在生活的每一個角落，懷着善良的心去行動，無論前方的路如何，心中那份純粹的善念，必會照亮我們的人生。

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