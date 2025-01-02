富士山下有「艷遇」？ 雲浩影自認多人追 新一年望脫單

歌手雲浩影（Cloud）前晚出席跨年倒數活動，她受訪時講到眼濕濕，坦言：「平時我啲粉絲到場支持，佢哋嘅排位比較疏落，而且又怕醜，估唔到今晚加埋其他人嘅粉絲反應會咁熱烈。（搞到你好想快啲開個人音樂會？）係，希望2025年有機會啦，嚟緊都會再出專輯，應該夠歌開小型演唱會。」至於新一年願望可包括覓得新男友？她爽快回應：「都想㗎，因為感情生活可以有多啲經歷，對唱歌有幫助。（有追求者？）有嘅。（有可能發展落去？）有啲有嘅，有（男友）再同大家講啦。」

粉絲趁機宣傳

另外，她早前與友人遊日本，並在富士山前打卡留念，日前有台灣男遊客在社交網上載照片，他在觀景台與富士山拍照，但Cloud意外入鏡，該遊客留言︰「拍富士山拍到一個可愛的女生。」其後有網民發現相中女子非常眼熟，回覆：「好像是香港的歌手雲浩影！」相中見Cloud在睇電話，估計是檢查拍下的照片是否滿意。相關照片在社交網引來熱烈討論，有網民更Tag了Cloud，問是不是她本人，亦有Fans趁機在留言為偶像做宣傳。Cloud留意到貼文後留言︰「哈囉你好！謝謝你呀！整天心情都美美的！」又轉載照片開玩笑說︰「影到我plz del（請刪除）！」