吳謹言扮靚靚 迎接新身份

內地女星吳謹言趁新年的到來，於社交平台晒出一系列美照，且留言：「好好告別#2024道個別#，然後一起好好開始2025！」吳謹言今次晒出的照片，相信是孕前已經拍下，只見她以一頭長髮配以白色飄逸紗裙，於梳化上大擺各式甫士，少女感十足。