1月2日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月02日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
吳謹言扮靚靚 迎接新身份
吳謹言一直未有宣布預產期，但估計已臨盆在即。
內地女星吳謹言趁新年的到來，於社交平台晒出一系列美照，且留言：「好好告別#2024道個別#，然後一起好好開始2025！」吳謹言今次晒出的照片，相信是孕前已經拍下，只見她以一頭長髮配以白色飄逸紗裙，於梳化上大擺各式甫士，少女感十足。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250102-0102_00282_054/吳謹言扮靚靚--迎接新身份
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc