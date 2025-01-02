娛樂

吳謹言扮靚靚 迎接新身份

吳謹言一直未有宣布預產期，但估計已臨盆在即。 吳謹言一直未有宣布預產期，但估計已臨盆在即。
吳謹言一直未有宣布預產期，但估計已臨盆在即。
內地女星吳謹言趁新年的到來，於社交平台晒出一系列美照，且留言：「好好告別#2024道個別#，然後一起好好開始2025！」吳謹言今次晒出的照片，相信是孕前已經拍下，只見她以一頭長髮配以白色飄逸紗裙，於梳化上大擺各式甫士，少女感十足。
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