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五月天巡唱 攝影機砸落
五月天演出期間舞台出現意外，幸無人受傷。
台灣天團五月天日前在桃園舉行第二場巡唱，當他們獻唱《離開地球表面》唱到一半時，身後的巨型錄影吊臂攝影機突然砸落，幸好未致人命傷亡，但已令觀眾嚇到傻，數名工作人員即上台善後，將吊臂攝影機重新扶起，演唱會繼續進行。網上流傳結他手怪獸目睹吊臂跌下時面露驚訝表情，見他不時留意攝影機情況，可見他猶有餘悸。
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