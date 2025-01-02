娛樂

五月天巡唱 攝影機砸落

五月天演出期間舞台出現意外，幸無人受傷。 五月天演出期間舞台出現意外，幸無人受傷。
五月天演出期間舞台出現意外，幸無人受傷。
台灣天團五月天日前在桃園舉行第二場巡唱，當他們獻唱《離開地球表面》唱到一半時，身後的巨型錄影吊臂攝影機突然砸落，幸好未致人命傷亡，但已令觀眾嚇到傻，數名工作人員即上台善後，將吊臂攝影機重新扶起，演唱會繼續進行。網上流傳結他手怪獸目睹吊臂跌下時面露驚訝表情，見他不時留意攝影機情況，可見他猶有餘悸。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者