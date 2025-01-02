五月天巡唱 攝影機砸落

台灣天團五月天日前在桃園舉行第二場巡唱，當他們獻唱《離開地球表面》唱到一半時，身後的巨型錄影吊臂攝影機突然砸落，幸好未致人命傷亡，但已令觀眾嚇到傻，數名工作人員即上台善後，將吊臂攝影機重新扶起，演唱會繼續進行。網上流傳結他手怪獸目睹吊臂跌下時面露驚訝表情，見他不時留意攝影機情況，可見他猶有餘悸。