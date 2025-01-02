中娛星動：向老闆大控訴 趙露思捱打致抑鬱 付巨款脫身

「甜寵女神」趙露思傳患有重度抑鬱及失語症，出院後瘦到變紙片人的她，在社交網重新開通後作出大控訴，爆自己從5年多前就因遭老闆暴力毒打而有抑鬱傾向，並控訴遭對方拿走巨款才肯讓她離開。

內地女星趙露思早前深夜坐輪椅急送入院，其公司宣布趙露思立即停工直至病愈，不過未有公布入院原因，外界傳聞滿天飛，直至昨日其社交網已重新開通，她發出長文述說遭遇，坦言從5年多前就因遭老闆暴力相向而有抑鬱傾向，她寫道：「在得不到援助的情況下被捂嘴（指滅聲），而施暴者不停息的愈演愈烈，不論職業不論年紀不論男女我認為都是不對的……無論是甚麼原因造成的創傷，除了醫生，誰都沒有資格去評判這個事件的嚴重與否，或者說能否成為病因！」

她更控訴對方拿走巨款才肯讓她離開：「到最後的最後，她拿走巨額『分手費』才只願意停止『一哭二鬧三上吊』，行業內外不斷的造謠詆毀，無數人『八卦』之後來找我的聊天，其實每一次都是痛苦的加深，所以這並沒有停止對我傷害……」

經理人公司：對不足處致歉 有關趙露思種種控訴，其經理人公司指，對各方理性回饋建議全盤接納，並對不足之處誠懇致歉，但對於那些無中生有、惡意詆毀的行為絕不容忍。

此外，昨日趙露思又分享了最新狀況的影片，見她瘦到似紙片人一樣，顫顫巍巍地站起，用盡九牛二虎之力才行前一兩步，情況令人擔心。趙露思Po的新片用了鄧紫棋的《唯一》做背景音樂，G.E.M.也有留言：「新年快樂妹妹，趕快好起來！」而她的好友昨日凌晨亦有發片，看到她除夕跟好友一齊慶祝，似乎已出院回家。