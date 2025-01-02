Stanley 「Chill」住開工 姜濤睇錶計「吉時」 送祝福冧Fans

姜濤、Anson Lo、Edan及Jeremy以「妹豬組」名義現身倒數騷，談到新年願望，姜濤賣口乖表示要將願望送給在場所有觀眾：「希望每位喺新一年，身體及心理上都健健康康，平安快樂。」Anson Lo則希望能夠做到工作與生活平衡，而Jeremy及Edan感激成軍7年以來粉絲的不離不棄，約定大家明年繼續一起倒數。4子更與台下觀眾拍2025年首張大合照，倒數前姜濤不停睇錶，深怕隊友顧住發言會誤吉時，相當搞笑。

「夜粥小組」搵銀至上

至於隊長Lokman、Anson Kong、Frankie及Alton組成的「夜粥小組」則現身沙田與粉絲同樂，4子更首次現場獻唱新歌《FING!》，見慣大場面的他們雖然已預先排練多次，但仍直認緊張。受訪時Alton「發錢寒」，祝身邊幾位好兄弟拍廣告又演舞台劇：「唔好貪，一次就夠，好似大家都搵到一億，包括埋你哋。」令全場起哄。問到Frankie活動完結後是否會爭取時間陪女友，他謂：「唔使，工作緊要，新一年只講工作同『心意』（錢）呀！」至於會否期望明年12子齊人出席倒數活動，他們打趣說：「咁真係要睇呢個宇宙有幾多『心意』喇。（成日講錢。）大家搵多啲唔好咩？」