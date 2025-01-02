傍實吉祥物林夏薇 譚俊彥向大佛許願 助力爭視帝

藝人譚俊彥和林夏薇3年前齊齊登上視帝、視后寶座，今年二人皆有份角逐獎項，異口同聲表示望在大佛保佑下，可如當年一樣得償所願，譚俊彥更直言希望跟被視為吉祥物的林夏薇再結劇緣。

前晚視帝譚俊彥（Shaun）、視后林夏薇、《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）、《中年好聲音》歌手龍婷、支嚳儀、譚輝智、周吉佩（吉吉）和顏志恒等，齊集大嶼山寶蓮寺參與無綫跨年節目。第3年出席同一活動的Shaun認為在大佛前迎新年是好兆頭，他說：「嗰年我向大佛許咗個願，就同薇薇攞獎（視帝視后），又係播緊韓劇《魷魚遊戲》，我會再許願。（想再攞視帝？）希望可以有好成績。」又謂薇薇相當旺他，所以期待新一年可以再與對方合作。問到可有為爭獎拉票？薇薇透露為表演綵排時，有不少觀眾表示已投她一票，令她感覺溫暖。而回顧去年，她在演藝事業有新突破之外，又成立了自家鑽飾品牌，期望新一年繼續有新嘗試。

周吉佩睇顏志恒似老竇 同場的Janees對於同屆冠軍任暟晴傳拒續約而遭無綫雪藏，更被高層阻撓參加內地綜藝節目《聲生不息》，她表示沒有留意新聞。被問到可有加簽合約時，Janees說：「I can't say，其實以我理解大家份約都係一樣。（同無綫嘅合約好長？）都希望長，好嘅合作關係都可以長長久久。」又透露早前在無綫安排下，已飛抵長沙為《聲》任飛行嘉賓。

而吉吉就自爆和顏志恒成為老友的原因：「佢同我老竇同月同日生日，我對住佢有爸爸嘅感覺。」問到音樂上可有合作？吉吉表示要視乎外界反應，笑言：「如果過2,000個Like and Share就做啦。」顏志恒就覺得有20個Like就可以。