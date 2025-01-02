演出跨年晚會搵命博 王一博50米半天吊 安全扣冇扣好

內地多個跨年晚會表演觀感度十足，內地頂流男星王一博於50米高空演唱後，被發現安全扣都沒有扣好，完全搵命博，而他與其他藝人合唱更奪下最高收視點。娜扎則火紅烈艷上陣，單挑楊冪、虞書欣，被喻為「煽風點火」女王。

內地多個平台前晚分別舉行盛大的跨年晚會，請來不同紅星演出助興，湖南衛視向來眾星雲集，今年演出的包括王一博、楊冪、虞書欣、娜扎等，收視亦跟往年一樣，以平均1.63拿下全國第一，當中王一博與汪涵、大張偉唱出《再回首真開心》更奪下最高收視點2.2487。而王一博於節目中更是「搏命」演出，他唱歌時升到約50米（約16層樓）的高空，更隨着音樂做出類似空中芭蕾的高難度動作，現場觀眾陶醉之餘，亦感到驚心動魄，最後降臨在高空中搭建的舞台，王一博才邊唱邊解掉身上的安全扣，完成精彩演出。

網民狠批：簡直是謀殺！ 及後竟有網民發現，王一博身上的安全扣根本沒扣好，完全是在沒完整安全保險情況下被吊上高空，幸而沒有發生意外。事件昨日上了熱搜，網民紛紛討論並促請湖南衛視公開回應及道歉，網民痛批：「工作人員有沒有點責任感，安全問題就這麼不上心嗎？」、「簡直是謀殺。」

此外，多位女星於晚會中盛裝跳唱，內地新疆美女娜扎跳唱《煽風點火》一曲，以全紅色造型示人的她，露出香肩、美腿散發烈燄般的氣場，網民都讚她美得極具侵略性。而往年楊冪曾穿着皮草跳唱與大張偉合作搖滾版《月亮代表我的心》，成為節目最高收視點，今年她換上毛毛披肩表演，但遭網民指她造型Cheap，由「大花」變「小花」。虞書欣則坐在月亮架上唱歌，其海底精靈造型被讚是「美人虞」，之後她再以粉紅色大露背裝跳唱，實行甜辣雙重奏，但就跟男神陳哲遠一樣，疑似假唱嘴形沒對上。