容祖兒驚喜領獎全場歡呼 李幸倪甩「萬年女銀」稱號 Ian雙金威盡叱咤

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚假亞洲博覽館舉行，MIRROR人氣成員陳卓賢（Ian）驚喜捧走「唱作人」和「男歌手」金獎，威盡全場！至於李幸倪捱足15年終攀上「女歌手」金獎寶座，喜極而泣！至於Fans最肉緊的「我最喜愛的歌曲大獎」及「我最喜愛的男歌手」均是姜濤囊中物，MIRROR則當選「我最喜愛的組合」。

今年的賽果甚有驚喜，「叱咤樂壇唱作人」金、銀、銅與「叱咤樂壇男歌手」得獎者全數重疊，Ian雙喜臨門成為「雙金」得主，領獎時自爆與前輩張敬軒之間的約定：「2022年張敬軒攞咗男歌手金獎，佢打畀我話有啲嘢要畀我，結果佢攞咗佢個獎座出嚟，叫我放喺屋企，話等我攞到自己獎座先還番畀佢，我今晚就拎番畀你喇！」其後再捧走「至尊唱片大獎」，成為全晚大贏家！

早前在新城頒獎禮捧蛋的馮允謙來個「大逆轉」，除憑《會再見的》勇奪「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，更獲頒「唱作人」及「男歌手」銀獎，他在台上多謝爸爸引發他將父子間的經歷寫進《會》曲裏，這亦是他首次奪得相關大獎。而「唱作人」及「男歌手」銅獎得主林家謙，同時獲頒「叱咤樂壇作曲人大獎」，他在台上「報喜」宣布8月於紅館開騷，全場起哄。

陳凱詠捧女歌手銀獎 「叱咤樂壇女歌手」方面，李幸倪（Gin Lee）扭轉「二奶命」成為金獎得主，她眼泛淚光說：「我終於上到嚟喇！呢幾級樓級我行咗15年，條路好辛苦，但我從來冇放棄。我要多謝香港接受我、認可我，呢度係我嘅家，亦係我唱片公司英皇上上下下一路推我上呢個頒獎台！大家唔好再叫『萬年女銀』，可以叫我『阿金』喇！」至於陳凱詠勇奪「女歌手」銀獎，並憑《間歇性休眠》當選「叱咤十大」第2位；而雲浩影獲頒「女歌手」銅獎，並憑《回憶半分鐘》獲「叱咤十大」第4位。

至於壓軸獎項之一的「我最喜愛的男歌手」由姜濤奪得，他聽到一刻呆一呆，一副不敢相信的樣子，上台後說：「完全估唔到……」說到此處，大會突然起音樂，他忍不住說：「咁快？」其後他再憑《好得太過份》捧走「我最喜愛的歌曲大獎」，再度一臉驚訝。

另外，天后容祖兒憑《九秒九》登上「叱咤十大」第3位，她驚喜現身領獎，全場歡呼，她以歌詞回應：「好耐冇喺度見大家，如果大家掛住我，我會隨時趕到，Just let me know！」而奪得「監製大獎」的陳考威，宣布將迎娶Super Girls成員陳穎欣。

Gin Lee終捧走女歌手金獎，百感交集。

姜濤在Fans投票下捧走兩個「我最喜愛」獎項。

憑《九秒九》奪歌曲獎的容祖兒驚喜現身。