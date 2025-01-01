英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
6:30 （續）金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 （續）金融概要
10:00 迷你波莉（Ⅱ）
10:30 知多一點點（Ⅴ）
11:00 穹蒼下的世界：冰島
11:30 （續）穹蒼下的世界：冰島
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 野性伊甸：土耳其
2:00 野性特工隊（Ⅱ）
3:00 英國海岸鐵路遊（Ⅰ）
3:30 動物天使（Ⅲ）
3:55 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 芝麻街（LⅡ）
5:30 節拍小天地
6:00 2024香港大事回顧
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 100道風味
8:00 非常寵物
8:30 2024國際大事回顧
9:30 逃出魔幻紀（PG）
11:35 晚間新聞
11:55 2024國際大事回顧
12:55 中國24小時
1:40 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
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SMS：
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電 郵：
MMS：