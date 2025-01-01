中文台節目表 翡翠台
9:00 勁歌推介
9:05 劇場版角落小夥伴藍色月夜的魔法之子
10:25 中年好聲音2隆重登場慈善演唱會及潮流生活誌
12:50 宣傳易
1:00 午間新聞
1:20 流行都市
2:35 宣傳易
2:45 大藥坊
3:45 櫻桃小丸子
4:20 寶石寵物
4:50 Hands Up
5:20 星夢頻道
5:50 Kiki & Nuna知識寶庫
6:00 今日有樓睇及潮流生活誌
6:25 新聞檔案
6:30 六點半新聞報道
7:15 世界觀及天氣報告
7:25 有理說得清
7:30 東張西望
8:00 奔跑吧！勇敢的女人們
9:00 怒火（PG）
11:45 晚間新聞
12:10 天氣報告
12:15 潮流生活誌
12:20 情人眼裏高一D
1:15 宣傳易
1:20 東張西望
1:45 宣傳易
1:50 MUSIC BREAK
2:20 流行都市
3:20 大藥坊
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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