濱崎步久違亮相《日本唱片大賞》 Mrs.GREEN APPLE冧莊「最高榮譽 」

日本樂壇年度盛事《第66屆日本唱片大賞》頒獎禮前晚舉行，成軍12年的3人樂隊Mrs.GREEN APPLE憑人氣歌曲《Lilac》，繼去年後再度奪得「最高榮譽大獎」，實至名歸。

人氣女星川口春奈再次肩負重任，與男主播安住紳一郎擔任盛會司儀，她首先以白色套裝型格登場，之後換上紅色露肩晚裝，大晒女人味。

3人實力派樂隊Mrs.GREEN APPLE，憑串流量破3億的動畫《失憶投捕》片頭曲《Lilac》，擊敗組合Creepy Nuts的洗腦神曲《Bling-Bang-Bang-Born》及韓團NewJeans的《Supernatural》等，冧莊「最高榮譽大獎」，亦是唱片大賞史上第9位達成二連霸的歌手。主音大森元貴領獎時，眼濕濕感謝樂迷與工作團隊。而男星菅田將暉的歌手弟弟菅生健人，憑歌曲《樂意效勞》成為「最優秀新人獎」得主，天后宇多田光則憑大碟《SCIENCE FICTION》奪得「特別專輯獎」，未有到場的她事前拍下得獎感言。

有份參與直播的韓團LE SSERAFIM、NewJeans、ILLIT及TOMORROW X TOGETHER，演出時均在胸前扣上黑絲帶，悼念日前的韓國空難死難者。出道30年的樂隊GLAY獲頒特別獎，自認全家都是歌迷的川口趁機自肥，在後台成功索得合照，4子又在鏡頭前向川口的姐姐揮手，隔空打招呼。

中山美穗獲追頒獎項 同奪特別獎的樂壇天后濱崎步相隔21年再亮相節目，以錄播形式演唱名曲《Voyage》及《Born To Be...》。人氣王平野紫耀領軍的男團Number_i雖然奪得特別獎，但3子沒有亮相演出或預先拍片，令歌迷十分失望。而上月離世的女歌手中山美穗，獲大會追頒「特別功勞獎」，並播出她1985年奪得新人獎的片段。