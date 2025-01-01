暢所欲玄：蛇年行業走勢

龍年將近尾聲，又是時候預測蛇年各行業走勢。乙巳蛇年立春八字的五行分布中以金最弱，然而水木皆旺，又有木生火之象，而土亦有立足之地，可見除金融業以外，其他行業仍有一定發展，其中又以水、木的行業最佔優，加上蛇年驛馬甚重，流動性的業務如物流及航空界等，更有長足發展。