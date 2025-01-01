暢所欲玄：蛇年行業走勢
龍年將近尾聲，又是時候預測蛇年各行業走勢。乙巳蛇年立春八字的五行分布中以金最弱，然而水木皆旺，又有木生火之象，而土亦有立足之地，可見除金融業以外，其他行業仍有一定發展，其中又以水、木的行業最佔優，加上蛇年驛馬甚重，流動性的業務如物流及航空界等，更有長足發展。
［金］立春八字只有一點金暗藏在地支，整體甚弱，金融股票市場難言興旺，一般投資者更難以捕捉走勢，反而要慎防市場逆轉，令人措手不及。
［木］木旺之年，教育、環保、建築、農業等持續有良好發展，尤其出版及環保事業可看高一線，或有變革之象。
［水］立春八字的天干及地支皆見水，水甚旺，有利旅遊、運輸、飯店、貿易、物流等流動性行業發展，不乏投資機會。
［火］立春八字有木生火之象，涉及醫療藥業、化工燃料及資訊科技等行業亦佳，石油及人工智能產品更有出色表現。
［土］立春八字不屬土旺，但土也佔有一定力量，所以基建、地產等行業仍有發展空間，但涉及投資則要謹慎行事。
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