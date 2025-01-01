李佳芯迎接新開始 尋找自我

女神李佳芯盛傳已離開無綫，往後的事業發展引起粉絲關注。不過，佳芯似乎依然保持好心情，昨日趁2024年最後一日，於社交平台上載靚相，並用英文留言表示最好的時光由朋友及家人陪伴，自己亦期望獨處去經歷、體驗及欣賞，尋找最好的自己。不少粉絲留言回應佳芯，祝她新年快樂，開開心心。