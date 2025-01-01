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張建聲「父女戀」疑玩完
藝人張建聲早前突然移居廣州，又於社交平台取消關注女友曾嘉晴的帳號，似乎暗示這段相差16歲的「父女戀」出現變數，盛傳已分手！而近日，張建聲在社交平台上載視頻，一臉頹爆參加全男班聚會，他指自己離開熟悉的香港環境，甚是孤獨，亦對不確定的未來感到困惑，心情跌入谷底。
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