結婚10周年打破慣例 古巨基為囝囝大搞派對 倒流時光

向來低調的基仔自爆今次大搞派對全因囝囝Kuson，他寫道：「2024年的回顧，這個晚上一定會記一世。感謝各位長輩和識於微時的好友，見證了我和太太一路走來的愛情和10周年結婚紀念。過去幾年，我和太太都比較低調簡樸地過每個周年紀念，即使今年是10周年，本身都只是想3口子小慶祝而已。因為一件事，讓我改變了想法。」

可愛對話感動爆燈

基仔透露有一晚陪Kuson睡覺，兩人聊天期間，囝囝問道：「爸爸，點解你和媽媽手指有一樣嘅戒指？」基仔即表示：「因為爸爸同媽媽結婚，所以戴咗同一樣嘅戒指囉。（你哋幾時結婚㗎？）差唔多10年前喇。（有邊個嚟你哋個結婚呀？）爺爺嫲嫲公公婆婆，好多朋友。（咁我有冇嚟呀？）冇呀，嗰陣時你仲未嚟到呢個世界呀。」未料Kuson聽後竟表示：「我好想去爸爸媽媽個婚禮啊。」此話一出，即令基仔感到鼻酸，他謂：「突然覺得，我不能帶他回去10年前，但我可以辦一次像Wedding的10周年聚餐，讓他與爸爸媽媽一起感受像10年前那次充滿愛的晚上！」兩人的對話溫馨十足，令不少網民大呼感動，直言甜到爆。